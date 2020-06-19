Российский телеканал впервые запустил передачу в Instagram

https://static.news.ru/photo/91b340d0-b21f-11ea-af20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Вечернее аналитическое шоу «ЧЭЗ.Next» («Что Это Значит») появилось в Instagram. Впервые в социальной сети появилась полноценная программа с включениями корреспондентов и экспертов, графикой и видеосюжетами.

Передача выходит в прямом эфире в аккаунте телеканала РБК. После эфира посмотреть её можно через сервис IGTV.

По словам управляющего директора канала Ильи Доронова, основное отличие нового формата — возможность для зрителей взаимодействовать с ведущими и гостями эфира.

Ещё одна особенность — более демократичная манера общения с аудиторией. Но при этом мы всё так же ставим во главу угла объективное освещение событий с привлечением экспертного знания, — передаёт его заявление «Телеспутник».

Ранее NEWS.ru писал, что социальная сеть Instagram запустила в России функцию заказа еды в рамках кампании по поддержке малого бизнеса. С 3 июня организации общепита получили возможность добавить новую кнопку в обновлённом мобильном приложении или опубликовать сторис со стикером «Закажи еду от...». Нажав на кнопку на странице компании или на стикер в сторис, пользователи попадают на сайт партнёра по доставке и смогут оформить заказ. Соцсеть даёт возможность делиться сторис с новым функциональным стикером.