Российский театр отменил все спектакли по Акунину SHOT: Российский академический молодежный театр отменил спектакли по Акунину

Фото: ИТАР-ТАСС/Константин Постников

Сцена из спектакля «Инь и Ян (белая версия)» по роману Бориса Акунина в постановке Алексея Бородина в РАМТ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по произведениям писателя Бориса Акунина. По данным канала, из репертуара исчезли постановки «Эраст Фандорин» и обе части «Инь и Ян» (белая и черная версии).

SHOT пишет, что на эти спектакли пожаловались общественники. По информации канала, в Министерстве культуры сказали, что театр вправе сам выбирать репертуар, однако постановки убрали после жалобы.

Пресс-служба РАМТа рассказала NEWS.ru, что причиной отмены спектаклей стали резонансные высказывания Акунина, которые возмутили общественность.

В связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя, театром принято решение о прекращении проката спектаклей «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия», — подтвердили в театре.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на предмет оправдания терроризма после его интервью пранкерам. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России и поддержал ВСУ.

Вместе с тем комиссия Государственной думы, которая занимается расследованием вмешательства иностранных стран во внутренние дела России, обратилась к Минюсту РФ с запросом признать писателя иностранным агентом. По сообщению комиссии, для этого решения есть все основания.