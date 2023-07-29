Российский танк разбил колонну ВСУ: как это было, сколько сжег бронемашин Российский танк в одиночку разбил бронеколонну ВСУ, уничтожив восемь боевых машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети 29 июля появилось видео, на котором российский танк в одиночку вступил в бой с украинской колонной бронетехники в зоне СВО. Судя по опубликованным кадрам и комментариям наблюдателей, экипаж с позывным «Алеша» при поддержке артиллерии уничтожил как минимум два танка и шесть броневиков ВСУ. Как ему это удалось — подробности в материале NEWS.ru.

Где танк-одиночка встретил бронеколонну ВСУ

Российский танк вступил в бой с бронеколонной ВСУ на Запорожском направлении. Наблюдавшие за происходящим операторы БПЛА отметили, что в поле зрения бойцов ВС РФ находились как минимум восемь единиц украинской техники, и посоветовали «работать ПТУРом».

«Наблюдаю восемь единиц техники, а у нас там один Алеша <...> ПТУРом работайте», — заявили операторы дрона.

В результате умелых действий российских военных вся колонна противника была разбита.

По одним данным, среди пораженных боевых машин украинской армии были американские БМП Bradley. По другим, речь идет о двух танках и восьми бронетранспортерах MRAP M1224 MaxxPro. Экипаж российского танка, активно маневрируя, дважды отходил от зоны поражения противника и дважды возвращался к бою. Стреляя по технике ВСУ, экипаж не дал ей продвинуться вперед. Несколько украинских боевых машин подорвались на минном поле.

Операторы дрона заявили, что танкист, уничтоживший машины ВСУ, достоин звания Героя России.

Что за танк разбил колонну ВСУ: три варианта

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в ходе беседы с NEWS.ru, что в бой с противником вступил один из танков, находящихся на вооружении ВС России: Т-90М «Прорыв» или модифицированные Т-72 или Т-80.

Как танку удалось остановить колонну ВСУ

Дандыкин не исключил, что экипаж российского танка действовал из засады, заранее заняв выгодную позицию. По его словам, залогом победы стали мастерство военных и надежность танка.

«Это говорит о надежности техники и мастерстве экипажа. У нас такие случаи, предположительно, были в начале СВО, когда один танк уничтожил около 10 единиц — роту танков ВСУ. Так и здесь — стреляют метко, действуют из засады, используют коптеры», — рассказал Дандыкин.

По его словам, танки, стоящие на вооружении РФ, кроме стандартных осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, способны вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами, запускаемыми через ствол пушки.

Собеседник предположил, что экипаж танка ВС РФ поддержали в бою операторы ПТРК и БПЛА «Ланцет».

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет» во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

Почему боевые машины противника оказались в огневом мешке

Telegram-канал «Военная хроника» назвал видео боя российского танка с колонной бронетехники ВСУ примечательным по нескольким причинам. По данным канала, боевые машины противника были разгромлены из-за непрофессиональных действий украинских военных.

«Военная хроника» отмечает, что колонна техники ВСУ двигалась по узкому заминированному коридору без достаточной огневой поддержки. Также свою роль сыграл факт неожиданности. Авторы канала сообщили, что ВС России ждали продвижения ВСУ по этой дороге и были готовы к этому. Это место было заранее изучено российскими военными, российский танк Т-72Б3 прибыл на позицию за несколько минут до появления машин противника. По данным «Военной хроники», это свидетельствуют о том, что район, в котором оказались украинские военные, был заготовлен ВС РФ в качестве огневого мешка.

По мнению военкоров, солдаты ВСУ не ожидали встретить сопротивление на данном участке. Ошибка противника состояла в том, что он должен был сразу открыть ответный огонь, а не пытаться выяснить, откуда по нему стреляют. Однако украинские военные продолжали сидеть в подбитых бронемашинах в надежде, что их прикроют сослуживцы на танках, сообщает «Военная хроника».

В Госдуме призвали наградить экипаж танка-одиночки

Экипаж танка-одиночки, разбившего бронеколонну ВСУ, следует наградить, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий призвал представить бойцов к высочайшей государственной награде.

«В принципе все, кто принимает участие в спецоперации — герои. И экипаж этого танка-одиночки, разбившего колонну бронетехники ВСУ, необходимо представить к госнаградам самого высокого уровня. А также тех, кто оказывал ему поддержку — операторов БПЛА, артиллеристов, расчеты ПТРК, если таковые принимали участие в бою», — сказал Журавлев.

Фото: МО РФ Работа артиллерии во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

При этом он указал на то, что один российский танк вел бой с восемью единицами техники противника. Журавлев подчеркнул, что такого невыгодного соотношения быть не должно, поскольку это убийственный риск как для военных, так и для бронетехники.

Подобные эпизоды не поле боя — не редкость

Дандыкин отметил, что танковая дуэль на Запорожском направлении напомнила ему подвиг советского танкиста-аса Зиновия Колобанова, подбившего на тяжелом КВ-1 22 немецких танка из засады, по сути, две роты. Тот бой произошел 19 или 20 августа 1941 года в ходе Кингисеппско-Лужской оборонительной операции.

Военэксперт добавил, что в октябре 1941-го во время обороны Москвы в меньшинстве действовала и танковая бригада будущего маршала, тогда еще полковника Михаила Катукова. Собеседник подчеркнул, что под Мценском Катуков остановил наступление клиньев гитлеровского военачальника Гейнца Гудериана, нанеся ему большой урон.

Ранее Telegram-каналы военной тематики, а также военкоры публиковали видеозаписи со скоплениями уничтоженной украинской техники в зоне СВО в результате столкновений с ВС РФ или подрыва на минах.

Так, 12 июня «Канал специального назначения» разместил в Telegram видеоролик, в котором были показаны выведенные из строя боевые машины ВСУ: два танка Leopard 2A6, одна БРЭМ Bergenpanzer 3 Buffel, два БМП М2A2 Bradley ODS-SA, MRAP International MaxxPro, а также три финские машины разминирования Leopard 2R HMBV.

В конце июня Telegram-канал Avia.pro опубликовал видеоролик, на котором был показан, предположительно, российский танк Т-80БВМ, который на полной скорости въехал на территорию населенного пункта Макаровка и уничтожил две бронемашины ВСУ.

Читайте также:

Военэксперт объяснил, как российский танк в одиночку разбил колонну ВСУ

В ГД призвали наградить экипаж танка-одиночки, разбившего бронеколонну ВСУ

Политолог объяснил необходимость военного союза с Северной Кореей

Военэксперт рассказал, чем российские танки превосходят Abrams