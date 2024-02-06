Российский суд закрыл Арестовичу путь в Индонезию Юрист Русяев: иностранные государства могут выдать Арестовича России

Индонезия, Белоруссия и ряд других стран мира могут выдать бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича России, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, у России есть действующий договор об экстрадиции с данными странами.

Русяев напомнил, что Басманный суд Москвы арестовал Арестовича по обвинениям в публичных призывах к терроризму, а также в распространении ложной информации о действиях российской армии. Таким образом, его выдача иностранными государствами возможна. Однако для этого между этими государствами и Россией должно быть соответствующее соглашение. На сегодняшний день оно заключено со странами ОДКБ, государствами Латинской Америки и Азии. В начале 2023 года также было подписано соглашение с Индонезией и Сирией. Вместе с тем юрист отметил, что не все страны соблюдают свои обязательства.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2023 году получено уже 19 отказов в выдаче, многие из которых носят политический характер. Возможно, вопрос выдачи Арестовича также столкнется с политическими препятствиями, несмотря на наличие правовых оснований. Однако Россия будет настаивать на исполнении ее законных требований, — подытожил Русяев.

Сам Арестович ранее отреагировал на решение Басманного суда о заочном аресте. Он пошутил, что попробует переехать в Афганистан, чтобы скрыться от правосудия. Также он напомнил, что против него были возбуждены уголовные дела не только в России, но и в Белоруссии.