Российский суд оштрафовал Макаревича Суд назначил Макаревичу штраф 30 тыс. рублей за нарушение деятельности иноагента

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Андрей Макаревич

Таганский районный суд Москвы назначил музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф за нарушение деятельности иностранного агента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Размер взыскания составил 30 тысяч рублей.

Макаревич А. В. обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), — указано в сообщении.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского обсудили с Макаревичем возможность возвращения певца в Россию. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни».

Исполнитель также не исключил, что поможет Вооруженным силам Украины в будущем. Говоря о возвращении в Россию, Макаревич признался, что не собирается этого делать и чувствует себя в Израиле как дома.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что Андрей Макаревич является символом Иуды в России. По словам парламентария, артист утратил статус российского исполнителя, хоть формально и имеет российский паспорт. Милонов добавил, что сегодня «Макаревич — это новая единица презрения к человеку».