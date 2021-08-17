Российский суд оштрафовал Google на 14 млн рублей

Мировой суд судебного участка Таганского района Москвы рассмотрел пять протоколов против компании Google и оштрафовал организацию в общей сложности на 14 млн рублей. Об этом говорится в Telegram пресс-службы судов столицы.

По разным протоколам компания получила штрафы на 4 млн рублей, 5 млн рублей, 2 млн рублей и дважды по 1,5 млн рублей. Четыре протокола касались отказа корпорации от удаления контента, который российские власти считают запрещённым, ещё один — отказа от удаления информации, в которой нашли призывы к экстремистской деятельности.

Ранее столичные суды неоднократно штрафовали Google за отказ удалить контент, который российские власти считают запрещённым, — в том числе информацию о митингах. Так, 25 мая компании выписали два штрафа на общую сумму 6 млн рублей, а 27 мая ещё один — на 3,5 млн рублей. В Роскомнадзоре заявили, что компания не полностью выполнила требования по удалению из выдачи на территории России ссылок на контент.

Кроме того, аналогичные штрафы получали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.

При этом 4 августа Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Google к Роскомнадзору. Компания оспаривала требование регулятора удалить ролики, в которых, по данным Генпрокуратуры, содержались призывы к участию в акциях протеста.