https://static.news.ru/photo/fb082a5c-d8ac-11e9-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meghan Mccarthy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Московский районный суд города Санкт-Петербурга приговорил гражданку США Одри Элизу Лорбер к штрафу в 15 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков.

Подробности истории приводит «Медиазона» . Лорбер была задержана во время туристического визита в петербургском аэропорту Пулково. У американки обнаружили около 19 граммов марихуаны и патент на употребление каннабиса в рамках американской медицинской программы. Документ не имеет силы на территории РФ, поэтому девушку обвинили в незаконном хранении наркотических веществ.

Лорбер свою вину признала. Суд назначил ей наказание в виде денежного штрафа, но так как американка находилась в СИЗО во время следствия, от наказания её освободили.

Как ранее сообщал News.ru, подмосковные полицейские в ходе спецоперации уничтожили около тонны кустов конопли.