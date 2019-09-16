Московский районный суд города Санкт-Петербурга приговорил гражданку США Одри Элизу Лорбер к штрафу в 15 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков.
Подробности истории приводит «Медиазона». Лорбер была задержана во время туристического визита в петербургском аэропорту Пулково. У американки обнаружили около 19 граммов марихуаны и патент на употребление каннабиса в рамках американской медицинской программы. Документ не имеет силы на территории РФ, поэтому девушку обвинили в незаконном хранении наркотических веществ.
Лорбер свою вину признала. Суд назначил ей наказание в виде денежного штрафа, но так как американка находилась в СИЗО во время следствия, от наказания её освободили.
Как ранее сообщал News.ru, подмосковные полицейские в ходе спецоперации уничтожили около тонны кустов конопли.