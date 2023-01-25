Срочник сбежал из воинской части под Выборгом в Латвию Baza: сбежавший из российской воинской части срочник получил ПМЖ в Латвии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ленинградской области срочник Егор сбежал из воинской части под Выборгом из-за угрозы стать участником спецоперации. По сведениям канала, позже 22-летний молодой человек попал в Латвию, где получил политическое убежище и ПМЖ. В Минобороны данную информацию не подтвердили.

Как указали в источнике, в ноябре 2021 года Егор отправился на службу в армию, однако чуть позже началась спецоперация на Украине и военный начал продумывать план побега. В интернете он наткнулся на «сочувствующих людей», которые помогли ему сбежать из армии.

По сведениям Telegram-канала, во время побега Егор перемещался от одного заранее заготовленного схрона с едой и одеждой до другого. Затем он добрался до машины, на которой он доехал до границы с Латвией. После он перелез через забор с колючей проволокой, а далее попросил политическое убежище у латвийских властей.

В публикации также говорится о том, что в воинской части пропажу срочника поначалу не заметили. Но позднее Егор позвонил маме из Латвии. К женщине стали приходить сотрудники правоохранительных органов с вопросами о сыне. В результате мать срочника попала в больницу с инфарктом.

Telegram-канал отмечает, что Егор возвращаться в Россию не планирует: в данный момент он учит латышский и английский языки, чтобы поступить в университет.

Ранее сообщалось, что после новогодних праздников в петербургские отделы полиции стали поступать поручения от военно-следственного управления Западного военного округа по розыску десятков военнослужащих. По данным 47news против сбежавших из воинских частей мобилизованных возбудили уголовные дела по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части в период мобилизации».