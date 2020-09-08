Российский Союз журналистов присудил премию Джулиану Ассанжу

https://static.news.ru/photo/c0af83d2-f1f1-11ea-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cancillería del Ecuador/wikipedia.org

Основатель WikiLeaks получил премию «Солидарность» Союза журналистов России. Номинантами на неё становятся сотрудники СМИ, которые проявили гражданское мужество в отстаивании свободы слова, а также преданы своей профессии.

Об этом ТАСС рассказал руководитель СЖР Владимир Соловьёв. Он напомнил, что 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. При этом в Лондоне начался второй этап суда об экстрадиции Ассанжа в США.

Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни. Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить её Джулиану Ассанжу — настоящему борцу за свободу слова, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, 7 сентября В центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновилось рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Юристы, представляющие власти США, добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

В 2010 году шведские власти заподозрили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным.