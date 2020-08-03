Российский союз автостраховщиков опроверг информацию об утечке данных

https://static.news.ru/photo/5c22123c-d5ad-11ea-b943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) опровергли информацию о возможной утечке данных автовладельцев из своих баз.

Российский союз автостраховщиков опровергает возможный факт утечки информации об автовладельцах из баз союза и страховщиков: выставленные на продажу поля данных отсутствуют в их информационных системах, — заявили в РСА журналистам ТАСС.

Информация о регистрации, постановке на регистрационный учёт и дате снятия транспортных средств с учёта отсутствует у страховщиков. В базе данных ОСАГО хранится информация о государственном регистрационном знаке или VIN-номере автомобиля. В базах РСА не содержатся другие данные, о которых говорят сообщающие об утечке СМИ, отметили в союзе.

Базы данных РСА содержат информацию о номере полиса, дате заключения договора страхования. Эта информация отсутствует в серых базах данных.

Ранее СМИ сообщили о появлении в DarkNet информации о базе данных автомобилистов. Её может продавать сотрудник крупной страховой компании или союза. Эксперты считают, что данные из неё будут полезны угонщикам и мошенникам, которые зарабатывают на подставных ДТП.

NEWS.ru писал, что прокуратура Москвы проводит проверку после информации об утечке данных базы автомобилистов.