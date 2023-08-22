Шоумен сбил шлагбаум на платной автодороге и попал в полицию Стас Барецкий сбил шлагбаум на платной автодороге в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий заявил, что его задержала полиция в Санкт-Петербурге за то, что он сбил шлагбаум на платной автодороге, сообщает портал 78.ru. Шоумена не устроила стоимость проезда в размере 600 рублей за два километра пути. Барецкий сообщил в интервью изданию, что для него такая сумма оказалась слишком высокой, поэтому он решил проехать бесплатно.

Я ехал на дачу под Петербургом. Меня сразу остановили, сказали, что по поводу сбитого шлагбаума. Сейчас жду следователей из Приморского района, — рассказал Барецкий.

Шоумен добавил, что машину, на которой он совершил правонарушение, объявили в розыск, а его самого могут осудить.

Ранее Барецкий пообещал создать российский аналог Евровидения «Руссовидение». Шоумен отметил, что хочет привлечь к организации мероприятия певца Филиппа Киркорова, так как у него есть большой опыт работы на иностранных конкурсах. По его словам, местом проведения мероприятия может стать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

Шоумен назвал единственным условием конкурса исполнение песен на русском языке. По его словам, российский аналог Евровидения будет направлен на поддержку молодых артистов, способных заменить уехавших исполнителей, «которые считают себя незаменимыми».