Барецкий назвал условие отказа от покупки замка Пугачевой Шоумен Барецкий: если Пугачева вернет залог за особняк, покупать дом не стану

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российский шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что не исключает отказа от покупки замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь. Собеседник объяснил, что готов пойти навстречу исполнительнице, если та «вернет залог» в 250 млн рублей.

Пока нет, пока нет, [от покупки замка Пугачевой не отказываюсь], но Алла Борисовна нас просит. Если она вернет нам задаток... Сумма не очень большая — 250 млн рублей. Мы решаем, мы в напряженном состоянии, — заявил Барецкий.

Ранее Барецкий заявил NEWS.ru, что Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь. Артист не исключил, что Пугачева и Галкин «на грани развода». По словам собеседника, у него с Примадонной «хорошие отношения, более личные».

Накануне Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как люксовый автомобиль с Пугачевой въезжает через ворота на территорию ее подмосковного замка в деревне Грязь. На кадрах видно, как охранник в маске открывает высокие ворота, туда въезжает машина, в которой, предположительно, находится артистка, после чего ворота сразу же закрываются.

Пугачева перестала выходить на связь после ее предполагаемого переезда на Кипр из Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Ближайшее окружение Пугачевой забило тревогу из-за того, что она несколько дней не принимала звонки ни от знакомых, ни от журналистов.