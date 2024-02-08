Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награду школьнику из Башкирии, который спас младшую сестру от похищения, сообщила в Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, мальчик совершил смелый поступок и не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу.
Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен почетной грамоты МВД России, — написала Волк.
Попытка похищения семилетней девочки произошла в Стерлитамаке 6 февраля. Первоклассница возвращалась из школы вместе с братом, когда за ними начал идти мужчина в балаклаве. Зайдя за угол, он схватил школьницу и попытался утащить ее с собой, однако брат выхватил сестру из рук похитителя.
Позднее выяснилось, что первоклассницу пытался похитить 18-летний местный житель. Он с детства имеет инвалидность по линии психиатрии. Подозреваемый не смог объяснить мотивы своего поступка. Его поместили в психдиспансер. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном в отношении несовершеннолетнего лица.