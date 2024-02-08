Российский школьник вырвал сестру из рук похитителя и получил награду Глава МВД вручил награду школьнику из Башкирии за спасение сестры от похищения

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награду школьнику из Башкирии, который спас младшую сестру от похищения, сообщила в Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, мальчик совершил смелый поступок и не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу.

Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен почетной грамоты МВД России, — написала Волк.

Попытка похищения семилетней девочки произошла в Стерлитамаке 6 февраля. Первоклассница возвращалась из школы вместе с братом, когда за ними начал идти мужчина в балаклаве. Зайдя за угол, он схватил школьницу и попытался утащить ее с собой, однако брат выхватил сестру из рук похитителя.

Позднее выяснилось, что первоклассницу пытался похитить 18-летний местный житель. Он с детства имеет инвалидность по линии психиатрии. Подозреваемый не смог объяснить мотивы своего поступка. Его поместили в психдиспансер. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном в отношении несовершеннолетнего лица.