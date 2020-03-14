Российский шеф-повар Сергей Малаховский заочно поспорил со своим коллегой с Украины Антоном Самойловым. Поводом для критики россиянина стало заявление Самойлова о главной ошибке в приготовлении борща.
Самойлов ранее
Что у него в голове творится? Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст, — сказал россиянин.
По словам Малаховского, главная ошибка, способная испортить блюдо — это «варить либо пассеровать свёклу вместе с жаркой». Российский шеф-повар отметил, что лучший борщ получается из печёной свёклы, которую надо бросать в кастрюлю в самый последний момент. В таком случае блюдо будет иметь насыщенные цвет и запах.
Мнение Антона Самойлова об идеальном борще ранее приводил NEWS.ru. Украинец рекомендовал не жарить свёклу, морковь и лук, а тушить их без добавления масла или же сразу добавлять в бульон.
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