https://static.news.ru/photo/7b75900a-66c2-11ea-96b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Global Look Press

Российский шеф-повар Сергей Малаховский заочно поспорил со своим коллегой с Украины Антоном Самойловым. Поводом для критики россиянина стало заявление Самойлова о главной ошибке в приготовлении борща.

Самойлов ранее заявил , что слишком насыщенная овощная поджарка способна испортить борщ, превратив блюдо в «катастрофу». Малаховский в беседе с РЕН ТВ в корне не согласился с мнением коллеги.

Что у него в голове творится? Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст, — сказал россиянин.

По словам Малаховского, главная ошибка, способная испортить блюдо — это «варить либо пассеровать свёклу вместе с жаркой». Российский шеф-повар отметил, что лучший борщ получается из печёной свёклы, которую надо бросать в кастрюлю в самый последний момент. В таком случае блюдо будет иметь насыщенные цвет и запах.

Мнение Антона Самойлова об идеальном борще ранее приводил NEWS.ru. Украинец рекомендовал не жарить свёклу, морковь и лук, а тушить их без добавления масла или же сразу добавлять в бульон.