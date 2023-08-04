Российский сенатор усомнился в возможной отправке военных США на Украину Джабаров: США вряд ли отправят военных на Украину

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США вряд ли отправят военных на Украину, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда, сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. По его мнению, это может привести к прямому конфликту страны с Россией.

Не допускаю мысли, что американцы пойдут на отправку войск на Украину. Ведь это прямой военный конфликт с нашей страной, — написал Джабаров.

Он отметил, что американцы не рискуют отправлять своих военных куда-либо из-за неудачного опыта в прошлом. Сенатор привел в качестве примеров бегство военных США из осажденного Сайгона 30 апреля 1975 года, а также отлет американских транспортных бортов из Афганистана 31 августа 2021 года.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев начали переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Известно, что во встрече принимают участие представители Госдепа и американского Минобороны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в центре внимания Вашингтона будут вопросы обеспечения Украины силами, способными защищать ее сейчас и в будущем, а также поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности страны. Кроме того, США окажут Киеву помощь в проведении реформ, способствующих продвижению республики на пути к евро-атлантическому обществу.