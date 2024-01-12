Российский сенатор потерял 3 млн рублей из-за мошенников РЕН ТВ: мошенники выманили у сенатора Путеева 3 млн рублей

Фото: СФ РФ

Байир Путеев

Мошенники обманули сенатора Байира Путеева на 3 млн рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным канала, аферисты убедили политика отдать средства, представившись сотрудниками ФСБ.

Сенатор обратился в полицию 10 января. Он рассказал, что ему поступило сообщение от коллеги, с которым он находится в доверительных отношениях. Тот якобы сообщил, что ему должны позвонить в ближайшее время. И действительно, вскоре раздался звонок от якобы сотрудника ФСБ, который сообщал, что со счетов сенатора пытаются похитить деньги, — рассказал источник.

В итоге сенатор снял все деньги с банковских карт и перевел их на «безопасные» счета. После этого политик созвонился со своим коллегой и выяснил, что тот не передавал ему никаких сообщений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой телефонных мошенников стал летчик-космонавт Герой России Михаил Тюрин. Бортинженер Международной космической станции лишился 10 млн рублей.

В середине декабря Тюрину регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником полиции. За несколько дней аферисту удалось уговорить летчика-космонавта оформить большой кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Когда Тюрин понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.