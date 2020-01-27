https://static.news.ru/photo/d47ccbd6-413e-11ea-b0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Promobot/facebook.com

Российская компания «Промбот» совместно с Пермским государственным мединститутом имени академика Е.А. Вагнера создали человекоподобного робота, который может принимать экзамены у студентов-медиков.

Во время экзамена андроид будет играть роль пациента. Студенты должны будут провести первичный анализ «больного», а затем поставить ему диагноз. После этого роботу либо будет назначено лечение, либо его отправят на дополнительное обследование.

Разработчики андроида рассказали «Российской газете», что «механический пациент» может активно общаться со студентами и отвечать на их вопросы. Он умеет копировать эмоции человека, реагирует на слова и действия.

Андроид может быть экзаменатором. Он способен оценить, насколько верно студент поставил диагноз, как его вопросы соотносились с клиническими рекомендациями. Все беседы со студентами будут сохранены в базе данных. Это позволит провести работу над ошибками.

Ранее NEWS.ru писал, что в администрации пермского губернатора появился робот-чиновник за 2,4 млн рублей. Он может проконсультировать по нужным вопросам, а также выдать пропуск или записать на приём.