Российская компания «Промбот» совместно с Пермским государственным мединститутом имени академика Е.А. Вагнера создали человекоподобного робота, который может принимать экзамены у студентов-медиков.
Во время экзамена андроид будет играть роль пациента. Студенты должны будут провести первичный анализ «больного», а затем поставить ему диагноз. После этого роботу либо будет назначено лечение, либо его отправят на дополнительное обследование.
Разработчики андроида
Андроид может быть экзаменатором. Он способен оценить, насколько верно студент поставил диагноз, как его вопросы соотносились с клиническими рекомендациями. Все беседы со студентами будут сохранены в базе данных. Это позволит провести работу над ошибками.
Ранее NEWS.ru писал, что в администрации пермского губернатора появился робот-чиновник за 2,4 млн рублей. Он может проконсультировать по нужным вопросам, а также выдать пропуск или записать на приём.
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