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Глава РФ Владимир Путин не исключает появление в России женщины-президента. По его словам, слабый пол привносит в политику женское начало. Станет меньше агрессии, что будет востребовано, передаёт корреспондент NEWS.ru с ежегодной итоговой пресс-конференции руководителя государства.

Кроме того, лидер допустил внесение отдельных поправок в российскую конституцию, однако подчеркнул, что основная часть главного закона страны должна оставаться неизменной. Президент заметил, что высший нормативный акт является «живым инструментом»,...