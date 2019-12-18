Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон превзошёл своих политических оппонентов в понимании настроений общества. Именно это, по мнению российского лидера, позволило возглавляемой Джонсоном Консервативной партии выиграть досрочные парламентские выборы в Соединённом Королевстве.
Можно поздравить господина Джонсона. Он оказался победителем. И он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе. Он победил. Я так понимаю, он намерен реализовать все свои планы в отношении этого Brexit, — отметил российский президент в ходе прямой линии.
Ранее во время общения с журналистами Владимир Путин заявил, что продолжающиеся в США попытки добиться импичмента главы государства Дональда Трампа являются «внутриполитической борьбой».
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