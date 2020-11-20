Мишустину подарили часть синхрофазотрона

https://static.news.ru/photo/22263884-2b1a-11eb-998a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин запустил первую очередь мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility) — это сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов — бустер. Мероприятие состоялось в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.

Участниками церемонии также стали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Председатель правительства поговорил с молодыми учёными, приложившими руку к реализации крупного проекта. Он, в частности, поинтересовался, из каких они регионов и где учились.

Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки, — цитирует политика ТАСС.

Чиновник отметил, что научное наставничество молодых специалистов необходимо и это учтут во время доработки национального проекта по развитию науки. После церемонии пуска Мишустину подарили маленький сувенир — часть медной шины обмотки синхрофазотрона длиной в 12 см и шириной 2 см.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил космодром Плесецк. Министр проверил, как идёт подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2». С докладом перед руководителем ведомства выступил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин, передаёт пресс-служба Минобороны.

Глава ВКС сообщил, что ракету-носитель запустят 24 ноября. «Союз-2» выведет на орбиту блок спутников. В настоящее время боевой расчёт Минобороны завершает операции по подготовке ракеты к установке на стартовом комплексе.