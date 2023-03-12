Российский полковник рассказал о начале «горячей» фазы СВО Полковник запаса Алехин: весенне-летняя кампания станет решающей для спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Весенне-летняя кампания — одна из важнейших фаз взаимоотношений Москвы и НАТО и спецоперации в целом, такое мнение в беседе с URA.RU выразил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. По его мнению, на этот этап сделаны очень большие ставки, поэтому он может иметь если не решающее, то определяющее значение на ход СВО.

Весенне-летняя кампания становится важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО, в ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или они будут вынуждены перейти к плану Б. <...> Весенне-летняя кампания, на мой взгляд, будет иметь если не решающее, то определяющее значение в дальнейшем проведении и сроках СВО, — сказал Алехин.

Эксперт считает, что Вооруженные силы Украины уже начали подготовку наступление, на что указывают несколько факторов. По информации Алехина, украинская сторона готовит два ударных корпуса в Восточной Европе и на территории Украины, пытаясь создать два мощных кулака: артиллерийский и танковый. Удар будет нанесен именно на юго-востоке, предположил полковник запаса.

НАТОвцы их все время тянут, чтобы они быстрее после весенней распутицы ( период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми из-за сезонных изменений. — прим. NEWS.ru) атаковали. Настойчиво их туда тащат, — объяснил эксперт.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта. По его словам, до конца года ряды ВСУ пополнят еще 30 тысяч бойцов, прошедших обучение на Западе.