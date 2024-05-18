Российский полковник раскрыл тактику ВС РФ при взятии Харькова Полковник Тимошенко: для взятия Харькова будет использоваться тактика времен ВОВ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России будут использовать тактику времен Великой Отечественной войны для взятия Харькова, штурмовать город не будут, предположил полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с «Царьградом». Как рассказал собеседник, во время ВОВ город окружили, оставив небольшой коридор.

Тимошенко считает, что в нынешнем конфликте российская армия применит похожую тактику. Он подчеркнул, что резервы ВСУ перебрасывают на защиту украинской столицы, из-за чего оборона Харькова слабеет.

Из десяти бригад, которые они готовили как резерв, пять бригад бросили на защиту Киева, — отметил полковник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России уверенно продвигаются вглубь территории страны. Он выразил мнение, что наступление российской армии, возможно, будет состоять «из нескольких волн». Говоря о ситуации на Харьковском направлении, украинский лидер отметил, что это «первая волна» наступления ВС РФ. По словам Зеленского, ситуация на данном участке СВО «контролируемая, но не стабилизированная».

18 мая стало известно, что группировка войск «Север» российской армии отразила 10 контратак украинских штурмовиков, а также еще дальше продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский уточнил, что удары по технике и личному составу украинских сил были нанесены в районах Революционного, Нескучного, Веселого и Липцов.