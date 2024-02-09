Российский подросток устроил стриптиз на дне рождения и нарвался на штраф «Провинция»: подростка из Уфы оштрафовали за стриптиз на дне рождения подруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Уфы получил штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) после дня рождения подруги, сообщает издание «Провинция». По его информации, на вечеринке 16-летний школьник с накрашенными губами устроил стриптиз.

Как передает издание, видео с праздника было выложено в социальные сети, после чего им заинтересовались правоохранительные органы. На кадрах было показано, как подростки целуются, распивают алкоголь, танцуют и ездят на лимузине. Во время проверки троих родителей школьников привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Сам подросток в соцсетях заверил, что не гей, танец был частью игры, а макияж — для «поднятия статистики». Более того, девушки молодому человеку, по его словам, тоже не нравятся, он занят работой.

Ранее в Саратове суд назначил фотохудожнице Ирине Мосиной штраф в размере 1500 рублей по делу о демонстрации экстремистской символики из-за снимков с радужными флагами. Девушка сделала фотографии три года назад, когда ЛГБТ-движение еще не было запрещено в России. Одна из работ Мосиной была посвящена борьбе с женским облысением.

До этого жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это стал первый подобный арест после запрета ЛГБТ в РФ. Дело в отношении 24-летней девушки возбудили после ее конфликта с посетителями кафе.