Российский подросток сбежал в Польшу ради Шенгенской визы Amber Mash: под Калининградом подросток сбежал в Польшу ради получения визы

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Подросток сбежал из Калининградской области в Польшу, чтобы получить Шенгенскую визу, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Польские пограничники задержали его и отправили обратно в Россию.

Как стало известно каналу, 15-летний школьник без ведома родителей отправился в одиночку в город Багратионовск. Там, благодаря навыкам скалолазания, он перебрался через забор, установленный на российско-польской границе. Затем подросток обратился к польским таможенникам и попросил помощи в оформлении визы.

После проверки документов школьник был отправлен на российскую территорию. В настоящее время он находится в центре временного размещения, где пробудет до приезда родителей.