Российский писатель Александр Николюкин скончался из-за отравления

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Известный советский и российский автор Александр Николюкин скончался на 96-м году жизни в пятницу, 28 июля, в одной из московских больниц из-за серьезного отравления, передает агентство «Регнум». Николюкин был доставлен в Клиническую больницу № 1 в ночь на 23 июля в критическом состоянии с признаками серьезного отравления. В течение пяти дней медицинский персонал боролся за его жизнь.

Пациенту 95 лет был поставлен диагноз: цереброваскулярная болезнь, хроническая ишемия головного мозга, химический ожог пищевода 3-й степени. Предположительно, он отравился уксусной кислотой, — заявил источник агентства.

Тело писателя было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По этому случаю правоохранительные органы начали проверку.

Александр Николаевич Николюкин родился 26 мая 1928 года. Он был уважаемым историком и писателем, специализировавшимся на англо-американской литературе.

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