https://static.news.ru/photo/74d41d0c-5961-11ea-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсия жителя города Добрянки в Пермском крае Николая Якимова после индексации уменьшилась на 1,5 тысячи рублей.

По словам мужчины, выйдя на пенсию в 2018 году, он начал получать 11,9 тыс. рублей. В последующем году выплата после индексации выросла до 13,2 тыс., а в 2020-м пенсионеру снова начали начислять 11,9 тыс., передаёт издание «Зори.Плюс».

После обращения в отделение Пенсионного фонда россиянину сообщили, что произошла ошибка из-за сбоя компьютера. В разговоре с URA.RU представитель отделения уточнил , что мужчине уже сделали перерасчёт и провели индексацию «в ручном режиме». Недополученные деньги ему выплатят в марте.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба государственной статистики сообщила о росте размера пенсий на территории России. По данным ведомства, начисления увеличились на 6%.