Пенсия жителя города Добрянки в Пермском крае Николая Якимова после индексации уменьшилась на 1,5 тысячи рублей.
По словам мужчины, выйдя на пенсию в 2018 году, он начал получать 11,9 тыс. рублей. В последующем году выплата после индексации выросла до 13,2 тыс., а в 2020-м пенсионеру снова начали начислять 11,9 тыс.,
После обращения в отделение Пенсионного фонда россиянину сообщили, что произошла ошибка из-за сбоя компьютера. В разговоре с URA.RU представитель отделения
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба государственной статистики сообщила о росте размера пенсий на территории России. По данным ведомства, начисления увеличились на 6%.
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