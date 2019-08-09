https://static.news.ru/photo/4ee8b6e4-a790-11e9-8572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажирский самолёт российской авиакомпании «Глобус», летевший из итальянского города Бари в Москву, пересёк воздушное пространство Украины, несмотря на действующий с 2015 года запрет.

Отмечается, что пилот Boeing-738 REG —VQBMG получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в связи с возможной аварийной ситуацией из-за сложных погодных условий. Всего российский лайнер находился на территории Украины 26 минут.

В сообщении на официальной странице «Украэроруха» в Facebook говорится, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO.

Безопасность полётов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остаётся в приоритете — уточняется в сообщении.

Самолёты российских авиакомпаний с 2015 года не могут пересекать воздушное пространство Украины. В свою очередь, Росавиация ввела ответные меры, запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.

Ранее News.ru писал о том, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус», летевший рейсом Москва — Симферополь, в понедельник, 5 августа, сбил несколько фонарей во время взлёта. После прибытия в Симферополь повреждённые колёса лайнера отремонтировали. В результате происшествия никто не пострадал.