У российского пассажирского самолета в полете треснуло стекло У самолета рейса Сочи — Сургут в полете треснуло стекло кабины пилотов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

У самолета авиакомпании Utair треснуло стекло в кабине пилотов, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT. Командир экипажа сообщил о неполадке только после приземления в аэропорту Сургута, куда рейс прибыл из Сочи.

После приземления самолет был проверен специалистами, повреждение не было признано мешающим дальнейшим полетам.

Ранее легкомоторный самолет «Бекас» упал в Волгоградской области на одном из частных аэродромов, который расположен в окрестностях нового кладбища рабочего поселка Средняя Ахтуб. В результате пилот погиб. Крушение произошло при попытке взлета.

До этого в небе над Саратовской областью самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом белорусской компании BySky. На борту частного самолета, следовавшего из Уральска в Москву, было два члена экипажа и один пассажир. Предполагается, что диспетчер не уследил за самолетами, которые находились на пересекающихся курсах. Ил-76 ВКС России с бортовым номером RF-78663 начал снижение, оказался на горизонтальном расстоянии 1,5 километра и на вертикальном — 300 метров от частного самолета Pilatus HC-12NG.