Российский парламент ввёл тюремные сроки за пропаганду наркотиков в Сети

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Госдума 10 февраля 2021 года приняла в третьем чтении проект закона, подразумевающего лишение свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием Интернета к употреблению наркотиков. Часть 2 статьи 230 УК РФ, предполагающая наказание за подобные деяния, дополнится новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет».

За совершение таких преступлений фигурантам, признанным виновными, смогут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, передаёт официальный сайт ГД.

Кроме того, власти РФ вводят повышенную ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Также Госдума на пленарном заседании 10 февраля приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, в котором предлагается ужесточить санкции за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов во время массовых акций и за нарушения при спонсировании публичных мероприятий. В документе прописана усиленная административная ответственность за неповиновение законному распоряжению полицейских, росгвардейцев, сотрудников ФСБ, представителей органов госохраны и органов, осуществляющих контроль в сфере миграции, военных и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Перечисление денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия лицом, не имеющим подобных полномочий, предлагается наказывать штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юрлиц и от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Далее законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой парламента документ отправится на подпись к президенту РФ Владимиру Путину. Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что в случае принятия закон не коснётся законопослушных граждан.