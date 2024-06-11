Российский оператор связи отключит сети 3G МТС объявили о начале поэтапного отключения сетей 3G в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотовый оператор МТС полностью отключит сеть мобильной связи стандарта 3G в России, сообщили в пресс-службе компании. Данные частоты впоследствии будут переведены в стандарт 4G. Такое решение позволит увеличить скорость мобильного интернета для абонентов до 30%.

ПАО «МТС» приступает к поэтапному отключению в России сетей мобильной связи устаревшего стандарта 3G и переводу высвободившихся частот в современный стандарт 4G (LTE), что даст абонентам увеличение скорости мобильного интернета от 10% до 30%, — заявили в компании.

С 20 июня МТС отключит сети 3G в Угличе Ярославской области. В октябре начнется постепенный отказ от 3G в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Процесс продлится до конца следующего года. По словам вице-президента по технике МТС Виктора Белова, сегодня только 5% абонентов продолжают пользоваться устройствами без поддержки сетей LTE.

В некоторых регионах количество таких телефонов настолько мало, что дает нам возможность незаметно для клиентов выключать сети 3G и высвобождать ценный частотный ресурс для актуальных, более эффективных технологий, — добавил он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против компании МТС. Предполагается, что оператор связи необоснованно увеличил стоимость услуг.