Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Саратовой

https://static.news.ru/photo/776e657e-7f47-11eb-a157-96000091f725_660.jpg Хеда Саратова Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

Скончавшаяся правозащитница Хеда Саратова всегда стремилась к защите прав человека. Она была безгранично предана своему делу. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее стало известно, что в Чечне после продолжительной болезни умерла правозащитница Хеда Саратова, которая входила в Совет по правам человека при главе Чечни. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил глава СПЧ в республике Тимур Алиев.

Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Уход Хеды Саратовой — невосполнимая утрата для всего российского правозащитного сообщества. Светлая память, — написала омбудсмен в Instagram.

Правозащитница всегда отстаивала справедливость. Как заявила Москалькова, Саратова стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались.

Саратова родилась 2 ноября 1965 года в Шатойском районе. Работала преподавателем русского языка и литературы, была независимым журналистом. Правозащитной деятельностью женщина стала заниматься с начала 2000-х годов. В последние годы помогала возвращать из Ирака и Сирии женщин и детей, которых насильно вывезли в зону боевых действий.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший генеральный прокурор СССР, почётный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев умер на 98-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.