Российский офицер получил приговор за стиральную машину и попросился на СВО Полковника Мертвищева приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей за взятку в виде стиральной машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

235-й гарнизонный военный суд признал полковника Генштаба Ивана Мертвищева виновным в мошенничестве и оштрафовал на 400 тысяч рублей, пишет «Коммерсант». Изначально офицера судили за получение взятки в виде стиральной машины за положительный отзыв о работе военкомата района Раменки. Однако впоследствии действия полковника переквалифицировали на покушение на мошенничество. Мертвищев между тем попросился на СВО, написав соответствующий рапорт.

Офицер в ходе рассмотрения дела полностью признал свою вину и рассказал, что хотел обмануть руководство военкомата. По словам полковника, военкомат Раменок не значился в списке на проверку, на что и рассчитывал Мертвищев. Он объяснил, что после ремонта квартиры ему очень не хватает стиральной машины, и поэтому «выбрал» ее в качестве взятки.

Обвинение потребовало приговорить полковника к двум годам колонии общего режима. Защита и сам подсудимый просили суд ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы.

Дело на полковника Генштаба ВС России было заведено в ноябре 2022 года. Следствие установило, что он позвонил военкому из Раменок и сообщил о грядущей проверке. Мертвищев намекнул, что у военкома могут возникнуть проблемы, если тот не подарит ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей. Военком согласился и предложил ему выбрать наиболее подходящий экземпляр. Также он обратился в военную контрразведку ФСБ и сообщил о вымогательстве. В момент получения Мертвищевым взятки его задержали и вместе со стиральной машиной увезли в отделение.