Российский миллиардер Валентин Гапонцев скончался в США

Российский миллиардер и предприниматель Валентин Гапонцев скончался в США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к семье. В последнем списке богатейших бизнесменов по версии издания он занял 54-е место, его состояние оценивается в $2,8 млрд.

Точные причины его смерти пока не называются. По предварительным данным, на протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием. Гапонцеву было 82 года.

Известность и многомиллиардное состояние предпринимателю принесли научные разработки в области лазерной физики. В 1990 году 51-летний Гапонцев учредил в СССР фирму «ИРЭ-Полюс». В 1998 году в США была зарегистрирована его IPG Photonics, которая вскоре заняла 80% всего мирового рынка волоконных лазеров. На сегодняшний день IPG Photonics — один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире.

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