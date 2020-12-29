Российский миллиардер рассказал об «ипотечном рабстве» россиян

https://static.news.ru/photo/199bdfe2-49bb-11eb-a542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотека является современной разновидностью рабства. Такое мнение высказал российский миллиардер Игорь Рыбаков.

Ипотека выглядит как безобидная штука: надолго взял и потихонечку платишь. На самом деле это вид современного рабовладения. Мало того, что они сами становятся рабами банковской системы, так ещё и детей приучают к тому, что рабами быть, — рассказал на YouTube предприниматель.

Он подчеркнул, что люди, взявшие ипотеку, впадают в сильную зависимость от кредитного бремени, чувствуя постоянный страх потери рабочего места и репутации.

Рыбаков также критически высказался об идее владения жильём, отметив, что «по воспитанию, по ментальным консервам, которые есть в башке у людей», иметь свою квартиру — это некая сакральная обязанность. Миллиардер считает, что арендовать жильё выгоднее, чем покупать его в кредит.

Ранее стало известно, что более миллиона пенсионеров, проживающих в России, входят в базу данных судебных приставов из-за долгов перед кредитными организациями. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Отмечается, что в общей сложности (по состоянию на 1 ноября 2020 года) 7,8 млн производств находились на исполнении у судебных приставов. Все эти дела касаются взыскания задолженностей с физических лиц в пользу банков. Доля мужчин и женщин в этом перечне примерно одинакова — около 50%. За десять месяцев 2020 года судебные приставы взыскали с физических лиц, имеющих долги перед банками, 111,3 млрд рублей, писал NEWS.ru.