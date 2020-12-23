Миллиардер Игорь Сосин умер на Занзибаре

https://static.news.ru/photo/f2721428-454f-11eb-bf12-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сосин Фото: igorvlsosin/instagram.com

Российский миллиардер Игорь Сосин скончался в одном из отелей Занзибара, где отдыхал вместе с 18-летней дочерью Таисией и знакомой. По словам родных, он не смогли разбудить его утром, а прибывшие на место медики констатировали смерть.

Предварительно причиной смерти стала остановка сердца во сне. В Африке Сосины собирались встретить Новый год и прилетели туда несколько дней назад.

В последние несколько месяцев Сосин занимался бракоразводным процессом. Он разводился со своей женой Инной. Близкие миллиардера утверждают, что он тяжело переносил развод и находился на грани морального истощения. Инна при этом улетела отдыхать со своим другом на Багамы, но узнав о смерти мужа, вылетела с островов на Занзибар.

Весной бизнесмен перенёс коронавирус.

Об Игоре Сосине общественность узнала после другой трагедии в их семье. Бывшую жену бизнесмена Анастасию убил их общий сын Егор. Произошло это в одном из отелей Казани. Молодого человека после этого признали психически нездоровым.

23 декабря британская топ-модель Стелла Теннант, которую считали музой известного модельера Карла Лагерфельда, внезапно умерла в возрасте 50 лет, писал NEWS.ru.