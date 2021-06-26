Российский миллиардер Бурлаков из списка Forbes умер от COVID-19

Совладелец компании «Cтройлесбанк» миллиардер Олег Бурлаков умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Бурлаков последние несколько лет проживал в Монако, где и скончался . За некоторое время до смерти он вернулся из Москвы. Члены семьи не делали никаких заявлений на тему кончины бизнесмена.

Предприниматель был 177-м в списке богатейших бизнесменов России за 2021 год. Его состояние составляло $650 млн (46,9 млрд рублей). Бурлаков владел лакокрасочной фабрикой Terpentin, также ему принадлежала инвестиционно-строительная компания «Импульс».

У бизнесмена остались две дочери. Несколько лет назад он развёлся женой. Вдова, дети и его брат будут являться наследниками многомиллиардного состояния.

Ранее от коронавирусной инфекции умер основатель бренда «Б. Ю. Александров» и глава компании «Ростагроэкспорт» Борис Александров. Ему было 73 года. Мужчина находился в реанимации в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.

В марте 2021 года от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис. У него были проблемы с сердцем.