https://static.news.ru/photo/e4993c0c-e126-11e9-bcd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель департамента Латинской Америки Министерства иностранных дел России Александр Щетинин назвал санкции, введённые Соединёнными Штатами против главы коммунистической партии Кубы Рауля Кастро бессмысленным и недостойным шагом. По его мнению, в порядочном обществе такие действия должны вызывать стыд.

Он уверен, что ограничительные меры направлены на слом воли кубинского народа так же, как и жителей Венесуэлы, передаёт РИА Новости . Таким образом США хотят «навязать свой взгляд на мир» регионал Латинской Америки, уверен он.

Он (шаг по введению санкций, прим. News.ru) выглядит как личная месть неоспоримому лидеру и моральному авторитету для государств, отстаивающих свою национальную независимость, суверенитет и самобытность, — отметил дипломат.

Появление кубинского деятеля в станционных списках характеризует политиков Вашингтона как «мелкотравчатых», добавил он.

Как писал News.ru, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о введении новых санкций в отношении кубинских властей. Рестрикции коснулись главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семьи. Введение ограничений Помпео объяснил причастностью Кастро к нарушению прав человека