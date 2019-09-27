Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель департамента Латинской Америки Министерства иностранных дел России Александр Щетинин назвал санкции, введённые Соединёнными Штатами против главы коммунистической партии Кубы Рауля Кастро бессмысленным и недостойным шагом. По его мнению, в порядочном обществе такие действия должны вызывать стыд.

Он уверен, что ограничительные меры направлены на слом воли кубинского народа так же, как и жителей Венесуэлы, передаёт РИА Новости. Таким образом США хотят «навязать свой взгляд на мир» регионал Латинской Америки, уверен он.

Он (шаг по введению санкций, прим. News.ru) выглядит как личная месть неоспоримому лидеру и моральному авторитету для государств, отстаивающих свою национальную независимость, суверенитет и самобытность, — отметил дипломат.

Появление кубинского деятеля в станционных списках характеризует политиков Вашингтона как «мелкотравчатых», добавил он.

Как писал News.ru, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о введении новых санкций в отношении кубинских властей. Рестрикции коснулись главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семьи. Введение ограничений Помпео объяснил причастностью Кастро к нарушению прав человека

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