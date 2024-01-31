Российский мэр призвал пахать и рожать, чтоб не стать «обоссанным Марселем» Мэр Невинномысска Миненков заявил, что женщинам не нужно «играть в феминисток»

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Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил, что не нужно «играть в феминисток», поскольку «формула одна: мужик обязан пахать, женщина обязана рожать», видео с речью глава города опубликовал в своем Telegram-канале. Градоначальник отметил, что в противном случае Невинномысск превратится во «всякие вот эти обоссанные Марсели» или города США, «где куча наркоманов в центре города».

Тут по всему миру гомосятина <...>, ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), розовое, красное, зеленое, синее — там хрен поймешь. Конечно, уходят все эти традиционные ценности. Вымрем, если не будем рожать. <...> Иначе мы превратимся во всякие вот эти обоссанные Марсели. <...> Залог любого государства — это крепкая семья, — считает Миненков.

Ранее Михаил Миненков обратился к мужчинам и призвал их не спать ночью и подкрасться к любимой, чтобы через девять месяцев в городе появилось рекордное количество новорожденных. Глава города заявил, что развитие общества невозможно без правильных ориентиров, также ему мешает «демографическая яма». По мнению мэра, дети — наше будущее, а поэтому очень важно уже сегодня правильно объяснять, что такое хорошо и плохо, говорить про ценности, важность семьи и любовь к Родине.