«Спаси себя сам»: Познер опубликовал письмо медика о проблемах из-за COVID

https://static.news.ru/photo/afbfcc5e-1dbf-11eb-b879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тележурналист Владимир Познер поделился письмом российского главврача о проблемах, с которыми столкнулась отечественная медицина во время эпидемии коронавируса. Причём часть из них тому пришлось испытать на себе: медик и сам заразился COVID-19.

Репортёр отметил, что получает много писем, но огласке придаёт далеко не все. Однако эта история тронула журналиста, передаёт «Царьград».

Автор послания — главврач клиники в Саратове. Заболев и оказавшись «по другую сторону», он был поражён тем, как работает система. Данные об этом были переданы в Роспотребнадзор, а дальше — «оглушительная тишина».

Ни из Роспотребнадзора, ни из поликлиники никто не позвонил, хотя алгоритм предполагает. Я нахожусь в более привилегированном положении — я главный врач клиники, у меня есть друзья врачи, лечение, слава Богу, назначили. Но я подумал об остальных. Получается, нет никому до тебя дела, спаси себя сам? — удивился ситуации медик.

Некоторое время спустя автору письма потребовалось записаться на томографию лёгких. Однако все места оказались заняты до конца ноября. Оказалось, что люди записываются на процедуру при малейших симптомах недомогания. Как результат — перегруженные клиники, огромные очереди, врачи работают почти круглосуточно.

Медик рассказал, что ради интереса обзвонил начальников городских лабораторий и везде была та же самая ситуация: «люди пребывают в массовом психозе, записываются на мазки, сдают кровь».

Ещё одним открытием стало то, что из аптек пропали лекарства, которые граждане скупают на волне паники. Достать их у врача получилось лишь через знакомых.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.