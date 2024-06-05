Российский космонавт установил исторический рекорд Роскосмос: Олег Кононенко первым в истории провел в космосе тысячу суток

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Россиянин Олег Кононенко стал первым в истории человеком, который суммарно провел в космосе тысячу суток, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Рекорд был установлен 5 июня в 00:00:20 мск, уточнили в госкорпорации.

Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов, — следует из текста заявления.

Для Кононенко это уже пятая миссия на МКС, напомнили в Роскосмосе. В очередной космический полет он отправился 15 сентября 2023 года.

Ожидается, что по завершению годового полета на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток, — констатировали в госкорпорации.

Ранее космонавту Анне Кикиной, которая совершила полет к Международной космической станции на корабле миллиардера Илона Маска Crew Dragon в 2022 году, присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Кикину наградили за героизм и мужество, проявленные во время длительной экспедиции на МКС.

До этого космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская перешли с корабля «Союз МС-25» на борт МКС. На международной станции их встретили россияне Александр Гребенкин, Николай Чуб и Олег Кононенко.