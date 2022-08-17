Российский космонавт срочно вернулся из открытого космоса на МКС Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором

Фото: Роскосмос

Космонавт Олег Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором, у него может пропасть связь. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев потребовал, чтобы он немедленно уходил. Трансляция выхода идет на сайте Роскосмоса.

Олег, это очень низкое напряжение, тебе надо точно возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос и вентилятор, может связь пропасть. А без связи никак нельзя, — сказал Артемьеву наземный специалист.

Российские космонавты из 67-й длительной экспедиции на МКС Олег Артемьев и Денис Матвеев осуществили выход в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA).

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. По его словам, Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами. Гендиректор корпорации также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение российской экономики всеми необходимыми космическими услугами.