Российский корабль с конфетами и подарками успешно стартовал с Байконура Роскосмос: ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала с Байконура

Фото: t.me/roscosmos_gk

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-26» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса. По данным ТАСС, он должен доставить на Международную космическую станцию оборудование, одежду, материалы для научных экспериментов, а также конфеты и подарки для космонавтов.

Сегодня в 06:25 мск с 31-й площадки Байконура взлетела ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-26». Выведение «Прогресса МС-26» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно! — говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в агентстве, грузовой корабль доставит на станцию шоколадные конфеты фабрики «Красный Октябрь», которые были сделаны специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко. Кроме этого, на борту везут подарок для космонавта Николая Чуба от его родных.

В общей сложности «Прогресс МС-26» доставит 2,5 тысячи грузов, в частности 580 кг топлива для дозаправки, 40 кг сжатого азота в баллонах и 420 литров питьевой воды. Помимо этого, в грузовом отсеке корабля находятся 1500 кг различных материалов и оборудования.

Ранее сообщалось, что 18 февраля стартует миссия Crew-8, в состав которой входит российский космонавт Александр Гребенкин. На орбиту экипаж доставит пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX.