Российский композитор и музыковед Виктор Екимовский ушел из жизни

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Виктор Екимовский

Российский музыковед и председатель Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский ушел из жизни, сообщается на сайте Союза композиторов России. Он умер в 76 лет. В организации выразили соболезнования родным и близким музыканта, отметив, что он имел репутацию «неукротимого новатора». Екимовский являлся одним из самых видных композиторов России, говорится в сообщении.

Виктор Алексеевич Екимовский имел репутацию «неукротимого новатора» и сторонника экспериментов. Он — один из самых исполняемых современных композиторов и один из виднейших представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце XX столетия, — отметили в организации.

Он написал свыше 90 симфонических и камерно-инструментальных произведений. Главным принципом в его работе была неповторяемость. По словам коллег, каждая работа Екимовского должна была кардинальным образом отличаться от предыдущей.

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