Российский комик съездил в США и описал страну тремя словами Посетивший США комик Денис Чужой описал страну словами «все очень дорого»

Фото: Социальные сети

Денис Чужой

Проживающий за рубежом российский стендап-комик Денис Чужой по возвращении из США рассказал, что страна на первый взгляд показалась ему «не суперкрасивой». В интервью журналисту Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он описал Соединенные Штаты тремя словами: «Все очень дорого».

Выглядят пока США не суперкрасиво. Мы съездили в США, и мы такие: «Блин, ну фиг знает, конечно». Все очень дорогое, и видно, что люди тоже не суперкомфортно себя чувствуют, — сказал Чужой.

По словам юмориста, он получил рабочую визу в США, однако они с женой еще не приняли решение о переезде.

Ранее блогер Амиран Сардаров, уехавший на ПМЖ в США и позднее вернувшийся обратно в Россию, рассказал, что ему там не понравилось. По его словам, находясь в США, он чувствовал себя одиноким, а климат Лос-Анджелеса оказался слишком знойным. Ютубер также указал на большие различия в менталитете жителей Штатов и России. Блогер добавил, что он «не понял Америку» и жить там на постоянной основе не собирается.

В апреле сообщалось, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков окончательно обосновался в США и закрыл себе путь возвращения в Россию. Как писало издание KP.RU, одной из причин стал тот факт, что Пресняков поддерживает артистов, которые выступают против России.