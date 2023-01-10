Российский командир: ВСУ планировали наступать на Таганрог и Ростов-на-Дону РИА Новости: на найденных картах ВСУ обозначены планы наступления на Ростов-на-Дону

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование ВСУ планировало наступать на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом свидетельствуют пометки на картах, обнаруженных на брошенных ВСУ позициях под Авдеевкой, заявил командир одного из российских подразделений с позывным Саныч в беседе с РИА Новости.

Агентство отмечает, что фрагменты карт сняты на видео. Карты отпечатаны довольно давно, судя по советским топонимах на них, в частности, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. При этом на картах имеются пометки, которые отражают расположение войск России и Украины в ходе спецоперации.

Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. <...> Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели, — считает «Саныч».

Он пояснил, что карты были обнаружены в домах под Авдеевкой, в которых размещались командные пункты ВСУ. Российские специалисты, успевшие изучить карты, считают, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года, добавил командир.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму.