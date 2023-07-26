Российский кинолог дал Байдену советы по воспитанию овчарки Кинолог Уражевский посоветовал Байдену пригласить специалистов для воспитания его овчарки

Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский посоветовал президенту США Джо Байдену нанять хорошего специалиста, который займется воспитанием его овчарки по кличке Коммандер, успевшей покусать семерых сотрудников спецслужб. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», кинолог уточнил, что нужно создать условия, чтобы питомец чувствовал себя комфортно.

Чтобы собаку перевоспитать, нужно начинать все с белого листа, пригласить хорошего специалиста, которого нельзя менять каждый день. Он должен сделать так, чтобы сердце собаки оттаяло, чтобы она не воспринимала всех как врагов в своем доме, — пояснил Уражевский.

По словам кинолога, когда на работу устраиваются новые охранники или приходят сотрудники, они должны понимать, как правильно дать собаке команду и как с ней обращаться. Уражевский порекомендовал Байдену выстроить с овчаркой контакт и предоставить ей собственную территорию, чтобы она чувствовала себя частью семьи.

Кинолог подчеркнул, что подобное поведение питомца Байдена может быть связано с отсутствием воспитания или плохой генетикой. Специалист уточнил, что даже дрессированная собака, находясь в некомпетентных руках, может перестать выполнять команды и не будет слушаться. Уражевский пояснил, что характер питомца формируется с двух до трех месяцев. Если это время животное провело в питомнике, оно может не привыкнуть к улице, людям и большим помещениям.

Она может трусливо-агрессивной быть и видеть в том, кто протягивает руку ее погладить, человека, который может причинить вред. Поэтому она может кусать. Мы видим, что здесь брошенное абсолютно животное, которым не занимались, не воспитывали, либо с дурной генетикой, которую еще и усугубили, — заключил кинолог.

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер ранее объяснила агрессивность собаки Байдена, за четыре месяца покусавшей семерых человек, нервной обстановкой в Белом доме. Она назвала пребывание в резиденции американских лидеров уникальным и стрессовым опытом для всех.