https://static.news.ru/photo/0f512b46-652d-11ea-ad20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Коронавирусная инфекция может прекратить свое распространение по миру в июне-июле 2020 года.

Такой прогноз дал в беседе с «Интерфаксом» глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов. По его словам, в Китае пик заболеваемости был пройден ещё в начале февраля.

Инфекционист выразил уверенность, что текущее положение дел вокруг COVID-2019 — это «50% паники». Шестопалов заявил, что коронавирус, вызывающий COVID-2019, на порядок менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома в 2002-2003 и 2012-2015 годах соответственно.

Учёный напомнил, что коронавирусы — явление не новое, однако сейчас возрос уровень диагностирования, а потому их чаще обнаруживают. Принимаемые против распространения инфекции меры он назвал адекватными, хотя и в некоторых случаях избыточными.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

В Российской Федерации за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 33 заболевших.