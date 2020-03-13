Коронавирусная инфекция может прекратить свое распространение по миру в июне-июле 2020 года.
Такой прогноз
Инфекционист выразил уверенность, что текущее положение дел вокруг COVID-2019 — это «50% паники». Шестопалов заявил, что коронавирус, вызывающий COVID-2019, на порядок менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома в 2002-2003 и 2012-2015 годах соответственно.
Учёный напомнил, что коронавирусы — явление не новое, однако сейчас возрос уровень диагностирования, а потому их чаще обнаруживают. Принимаемые против распространения инфекции меры он назвал адекватными, хотя и в некоторых случаях избыточными.
Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.
В Российской Федерации за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 33 заболевших.
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