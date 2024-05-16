Российский генерал обжаловал свой арест по делу о взятке Главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке, сообщает ТАСС. Документы поступили в 235-й гарнизонный военный суд, который отправил его под арест.

В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в инстанции.

Суд арестовал Юрия Кузнецова 14 мая. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей.

В этот же день Басманный суд Москвы заключил под стражу фигуранта по делу о даче взятки Леву Мартиросяна. Отмечается, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки.

Издание «Известия» опубликовало кадры коттеджа Кузнецова в Краснодаре, который он, по данным следствия, получил в качестве взятки от Мартиросяна. Как пишет СМИ, имущество оценивается в 30 млн рублей.