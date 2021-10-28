Российский генерал обозвал Моргенштерна «гнилым чмом»

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В экспертном заключении специалистов МГУ на проект федерального бюджета на 2022–2024 годы сказано, что в России наблюдается беспрецедентное засекречивание бюджетных расходов. Речь идёт о почти 4 трлн рублей. Об этом сообщает URA.RU в своём Telegram-канале.

Каждый седьмой рубль в бюджете, всего 3,7 трлн рублей, или практически на полтриллиона больше, чем в 2021-м, тратится по закрытым от налогоплательщика статьям, — заявили эксперты МГУ. При этом они...