Российский генерал обозвал Моргенштерна «гнилым чмом»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:27, 29 октября 2021
Фото: instagram.com/morgen_shtern/
Читайте нас в Google Новости
Генерал-майор в отставке и бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов опубликовал обращение на своей странице в Facebook, где называет рэп-исполнителя Моргенштерна «ублюдком».
Вонючее дерьмо Морнгенштерн заюлил, что он не корректно выразил свои мысли по поводу празднования Дня Победы, тогда рот свой говняный не открывай ублюдок, — написал бывший генерал.
Позже на странице Усманова появилась фотография, где изображены члены Российского военно-исторического общества в Кургане. Подпись к фотографии гласит: «Наш ответ моргенштернам! Курган сегодня!».
Основатель проекта Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор) выразил своё возмущение реакцией общественности и Следственного комитета на слова Моргенштерна о Дне Победы.
Он предположил, что дело не дойдёт до уголовной ответственности, потому что реабилитации нацизма в словах Моргенштерна нет. Он также сравнил происходящее с обвинениями в адрес журналиста и блогера Юрия Дудя, которому инкриминировали пропаганду наркотиков.