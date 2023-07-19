Российский футболист погиб в боях на территории ДНР

Фото: vk.com/pavsport

Станислав Дорошенко

Спортсмен Станислав Дорошенко, ранее выступавший за футбольную команду «Кубань-Холдинг», погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины, сообщили в пресс-службе отдела по вопросам спорта Павловского района в Краснодарском крае.

Как уточняется, Дорошенко погиб 18 июля в боях на территории Донецкой Народной Республики. Ему было 34 года.

Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района, — рассказали в пресс-службе.

В районном отделе спорта отметили, что в связи с трагедией игры 13-го тура чемпионата Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания.

Представители ФК «Кубань-Холдинг» также высказались о гибели Дорошенко. Там подчеркнули, что спортсмен стоял у истоков создания клуба и начинал творить его историю.

Большая семья «Кубань Холдинг» скорбит вместе с родными и близкими Стаса, — сказано в пресс-релизе.

Ранее также сообщалось, что в зоне СВО погиб 45-летний тренер спортивной школы волейбольной команды «Уралочка». Мужчина пожертвовал собой, прикрыв боевых товарищей от минометного обстрела.