Российский флаг будет постоянно размещен на зданиях школ и вузов страны

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В России на законодательном уровне закрепили постоянное размещение национального флага на зданиях всех образовательных учреждений страны, сообщается на сайте Совфеда. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В Совфеде уже одобрили соответствующие изменения в законодательстве. Авторами поправок стали сенаторы Ольга Забралова и Игорь Кастюкевич. Документ представил зампред профильного комитета СФ Владимир Кожин.

Законопроект расширяет использование государственного флага в публичной сфере. В частности, устанавливается обязательство образовательных организаций, независимо от формы собственности, устанавливать на своих зданиях или территориях государственный флаг на постоянной основе.

Ранее за законопроект проголосовала Госдума. Проект федерального конституционного закона одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству порекомендовал принять норму в феврале этого года. В пояснительной записке к документу целью закона названо «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности».